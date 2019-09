Na ostatniej prostej

Wszystko już wykrzyczano, wszystkie najstraszniejsze klątwy rzucono. Były już marsze, wiece, pikiety pod kancelarią premiera, demonstracje świeczkowe, projekcje rzutnikowe, a nawet diduszkowe udawanie trupa pod Sejmem. Czym jeszcze można zaskoczyć, co obiecać lub podarować? Wszystkie siły prowadzące obecną kampanię szukają na gwałt odpowiedzi. Skończyły się wakacje, wszyscy już się pogrupowali i teraz zaczęła się ostatnia prosta. Do 13 października pozostał nieco ponad miesiąc. Czy ktoś ma jeszcze coś nowego do wystawienia na politycznym rynku?