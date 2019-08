Kuczyński: Za komuny było wielu przyzwoitych ludzi u władzy

"Już to napisałem. U władzy jest dziś w Polsce amoralna hołota z odrzutów, stworzona przez opętanego paranoją władzy. Za mej pamięci nie było takiego monolitu szmaciarstwa rządzącego Polską. Za komuny były zbiry, kanalie i sprzedawczyki, ale i wielu przyzwoitych u władzy" – napisał na Twitterze ekonomista Waldemar Kuczyński.

Wpis Kuczyńskiego to reakcja na tekst Moniki Olejnik, który ukazał się w "Gazecie Wyborczej". Dziennikarka stwierdziła, że "Dobrych sędziów, uczciwych i przyzwoitych, zastąpiły najgorsze szumowiny. Coś takiego polskiemu wymiarowi sprawiedliwości nie wydarzyło się od niepamiętnych czasów". Tekst ma wiele mówiący tytuł "Szambo oblepiło Polskę".

"Jarosław Kaczyński pewnie nie chce pamiętać, jak jeszcze kilka lat temu Ziobro z niego kpił, mówiąc, że nie jest dla niego ani politycznym ojcem, ani autorytetem, że dzieli PiS. „Nigdy nie wrócimy do PiS” – zarzekał się Ziobro. Ale powrócił i sprawia kłopoty. Morawiecki nie może sobie pozwolić na to, żeby zdymisjonować Ziobrę, bo przecież to nie on rządzi, rządzi Nowogrodzka" – stwierdza Monika Olejnik, komentując tzw. aferę Piebiaka.