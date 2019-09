"Ludzie trzymajcie mnie!". Cenckiewicz mocno o wystąpieniu Dulkiewicz

Andrzej Duda: II wojna światowa zaczęła się od zbrodni wojennej

– II wojna światowa zaczęła się od zbrodni wojennej. Historycy mówią, że to miało pokazać, jaka to będzie wojna: że będzie to wojna totalna, na zniszczenie. Jak widać, świat musiał przeżyć hekatombę by odebrać lekcję, która kosztowała...