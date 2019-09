Giertych pisze do Kaczyńskiego: Jedynym winowajcą tej sytuacji jest Pan

W czwartek wieczorem polskiego czasu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował na konferencji prasowej, że odwołuje przyjazd do Polski z powodu zbliżającego się do USA huraganu Dorian. W jego zastępstwie przyleci do Warszawy wiceprezydent Mike Pence. Trump miał wziąć udział w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W związku z odwołaniem wizyty amerykańskiego przywódcy Roman Giertych postanowił napisać list do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Jego treść opublikował na jednym z portali społecznościowych.

"Nazwać kopniak jaki waszej władzy właśnie wymierzył Trump katastrofą, to jak nazwać posłankę Pawłowicz niezbyt życzliwą lub Marka Suskiego nieprzesadnie intelektualnym" – napisał Giertych. "Już upokorzenie jakie zgotował Polsce Trump, gdy zabrakło krzesła dla Prezydenta Dudy było znakiem, że obecne władze USA uważają Pana ekipę za grono pożytecznych idiotów, którzy kupują drogi sprzęt wojskowy, ale nie mogą się postawić, gdyż sami stworzyli sobie politykę bezalternatywną" – dodał.

Zdaniem adwokata, "wybór Trumpa, który na oczach całego świata wybrał pole golfowe zamiast obiecanego obchodzenia z nami 80 rocznicy wybuchu wojny", pokazuje, że Polska pod rządami Kaczyńskiego jest marginalizowana i wyszydzana. Giertych przypomina, że przed 80. laty Polska przystąpiła do wojny sama, gdyż została zdradzona przez sojuszników. "Zdradzili dlatego, że polityka zagraniczna ministra Becka była prowadzona podobnie jak Pana polityka bez uwzględnienia realiów międzynarodowych. Albo inaczej była bezdennie głupia. W roku 1938 wspólnie z Hitlerem rząd sanacyjny przeprowadził rozbiór Czechosłowacji, a w 1939 liczył na realizację sojuszu z Francją i Anglią przeciwko Hitlerowi. Często się Pan odwołuje do tradycji tych rządów i w pewien sposób ma Pan rację. W pewien sposób jest Pan sukcesorem tej ówczesnej bezmyślności" – czytamy w liście.

Giertych wyraża opinię, że obecnie Polska jest osamotniona tak jak w 1939, a sojusze które mamy nie są poparte realiami, gdyż z winy prezesa PiS poprzez "zdradę wartości zachodnich w zakresie praworządności wykreślamy się ze świata zachodu, tak jak wykreśliliśmy się w 1938 sprzymierzając się z Hitlerem". "A sojusze bez wspólnoty wartości to mit. Jesteśmy sami, a jedynym winowajcą tej sytuacji jest Pan. Tylko korzystne otoczenie międzynarodowe powoduje, że dzisiaj nie odczuwamy jeszcze skutków tego osamotnienia. Ale taka koniunktura może nie trwać wiecznie" – skwitował.