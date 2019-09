„Do Rzeczy” nr 36: Jak ekolodzy grają dziećmi

– W próbie zmontowania przez współczesną lewicę swoistej dziecięcej krucjaty „w obronie klimatu” widać istotne podobieństwo do działań sierot po Marksie – zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w tekście „Młode plecy rewolucji”.

– „Wszystko już było – rzekł Ben Akiba. A jak nie było – śniło się chyba” – głosiła niegdyś kabaretowa śpiewka. Dzisiaj nawet mądry rabin Akiba Ben Josef miałby problem z doradzaniem partiom, jak prowadzić kampanię po czterech latach… nieustającej kampanii – pisze Piotr Semka w artykule „Na ostatniej prostej”.

– „Sztuka we krwi” to udana kontynuacja opowieści o słynnym detektywie. Co ciekawe, utrzymana w duchu oryginalnych opowiadań Conan Doyle’a – zauważa Piotr Gociek w tekście „Sherlock nieśmiertelny”.

– Niemcy, którzy tak chętnie pouczają innych o standardach demokracji czy wolności słowa, mają z nimi znacznie większy problem niż Polska. Widać to zwłaszcza w świecie mediów – podkreśla Cezary Gmyz w artykule „Niemcy zniewoleni”.

– Dlaczego Zachód nie informował Polski o zagrożeniu– zastanawia się prof. Marek Kornat, historyk Polskiej Akademii Nauk, w rozmowie z Marcinem Makowskim w tekście „Ukrywanie planów sowieckiego ciosu w plecy”.

– Prezydent Francji dąży do zbliżenia z Putinem. W tle – rosyjska kampania informacyjna wymierzona w Ukrainę. Jednak prezydent Ukrainy Zełenski nie zamierza raczej ustępować agresorowi – tłumaczy Maciej Pieczyński w artykule „Macron chce resetu z Rosją”.

– Amerykański fundusz inwestycyjny przejmuje od niemieckiego koncernu wydawniczego ukazujące się w Polsce gazety i portale - pisze Tomasz Cukiernik w tekście „Niemcy oddają media”.

– W Suntago Wodny Świat zakończono prace konstrukcyjne i zaczęto napełnianie wodą pierwszych basenów. Największy zadaszony wodny park rozrywki w Europie ma być otwarty do końca roku. Gdzie jeszcze można przedłużyć sobie lato? – doradza Jacek Przybylski w artykule „Tropikalny raj dla Polaków”.

