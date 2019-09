Lekcja pokory

Nawet ratownicy TOPR, którzy przecież już niejedno widzieli, do opisania tego, co się działo w Tatrach 22 sierpnia, używają mocnych, emocjonalnych słów. „Kilkadziesiąt osób leżących pod krzyżem to był widok przerażający, straszny – mówił na antenie TVN24 pilot śmigłowca TOPR Andrzej Śliwa. – Zdecydowałem się lecieć, jeszcze gdy grzmiało i padało intensywnie […]. Staraliśmy się pomóc tym ludziom. Kto, gdzie, to już działaliśmy po prostu intuicyjnie. Wpierw do reanimowanych dzieci, później do połamanych leżących, którzy nie mogli się poruszać o własnych siłach. Ile lotów wtedy wykonałem, to nawet trudno policzyć”