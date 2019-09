Springer po amerykańsku

Amerykański fundusz inwestycyjny KKR & Co. Inc. za 2,9 mld euro kupił pakiet 43,54 proc. udziałów niemieckiego koncernu wydawniczego Axel Springer SE. KKR to firma inwestycyjna z Nowego Jorku, zarządzająca aktywami od Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Francji poprzez Australię, Indonezję i Singapur do Chin, Indii i Japonii w takich branżach jak finansowa, energetyczna (także odnawialne źródła energii), infrastrukturalna, ochrony zdrowia, nieruchomościowa czy medialna.