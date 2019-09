Kiedy Trump przyjedzie do Polski? "Jest zobowiązanie..."

W czwartek wieczorem polskiego czasu Trump poinformował na konferencji prasowej, że odwołuje przyjazd do Polski z powodu zbliżającego się do USA huraganu Dorian. W jego zastępstwie do Warszawy przyleciał dzisiaj wiceprezydent Mike Pence. Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta RP, powiedział, że Trump osobiście zadzwonił do Andrzeja Dudy i że wizyta nie została odwołana tylko przełożona.

Teraz Andrzej Dera przekazał, że Donald Trump przyleci do Polski w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Konkretna data przylotu amerykańskiego prezydenta ma być przekazana opinii publicznej w ciągu najbliższego tygodnia.

– Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział wyraźnie, że chce do Polski przylecieć w najbliższym czasie. Jesteśmy już po rozmowach ministra Szczerskiego z przedstawicielem pana prezydenta. Trump przyleci w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Jest ustalana data i jest zobowiązanie, że w ciągu najbliższego tygodnia, jest taki plan bardzo ambitny, nastąpi podanie do publicznej wiadomości, po ustaleniu kalendarza prezydenta Dudy i prezydenta Trumpa, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych przyleci do Polski – mówił Dera w TVN24.