"Super Express" ocenzurował wywiad z Nurowską. Co takiego powiedziała?

"PONIEWAŻ SUPER EXSPRESS OCENZUROWAŁ MÓJ WYWIAD USUWAJĄC JEDNĄ Z WYPOWIEDZI, ZAMIESZCZAM JĄ NA FB" – napisała Nurowska na Facebooku.

Nurowska w ocenzurowanym fragmencie chwali lidera PO Grzegorza Schetynę. Jej zdaniem Schetyna uratował PO i jest odpowiednim przywódcą na ciężkie czasy, jakie czekają Polskę.

"..Grzegorz Schetyna podźwignął PO z upadku i to jest jego wielką zasługą. Jest odpowiednim przywódcą na złe czasy, jakie nas czekają, bez względu na to, która formacja wygra. Idzie światowy kryzys, PiS zadłużył Polskę i to się wkrótce ujawni w bardzo bolesny sposób dla nas wszystkich. Choćby wysokie podwyżki prądu, które mają być wprowadzone zaraz po wyborach. A za tym ceny pójdą w górę, już to się dzieje. 500 plus dramatycznie stopnieje" – mówiła polityk w ocenzurowanym fragmencie wywiadu.

