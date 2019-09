Koncert zespołu Sabaton w Gdańsku odwołany. Muzycy mieli wypadek

Koncert "Tak zaczynała się wojna" jest organizowany z okazji obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

"Jesteśmy załamani, ciężko poturbowani, zakrwawieni i pozszywani, ale cieszymy się, że żyjemy. Jesteśmy też pewni, że już wkrótce odzyskamy siły. Niestety po konsultacjach medycznych i ocenie naszych urazów, jesteśmy pewni, że nie możemy wystąpić dzisiaj w Polsce ze względu na możliwe pogłębienie obrażeń. (...) Wrócimy do Gdańska tak szybko, jak to tylko możliwe" – informuje grupa na Facebooku. Do wypadku samochodowego doszło dwa dni temu w Tunezji. Muzycy wracali z planu zdjęciowego do nowego teledysku.

Sabaton to pochodzący ze Szwecji zespół heavymetalowy. Muzycy, którzy skupiają się na tematyce wojennej, kilka ze swoich utworów poświęcili historii Polski. To piosenki takie jak np. "Uprising" – utwór o Powstaniu Warszawskim czy "40:1", czyli kompozycja opowiadająca o Bitwie pod Wizną. Zespół powstał w 1999 w Falun. Do 2016 zespół wydał osiem albumów studyjnych.

Czytaj także:

PiS dominuje. Konfederacja tuż pod progiemCzytaj także:

Semka: Muzeum Westerplatte odda hołd bohaterstwu polskich żołnierzy