Odszkodowania od Niemiec? Co o tym myślą Polacy?

Co Polacy sądzą o pomyśle, by Polska starała się uzyskać od Niemiec odszkodowanie za II wojnę światową? Takie pytanie zadała respondentom pracownia Social Changes.

"Czy popiera Pani/Pan działania na rzecz uzyskania od Niemiec odszkodowań za straty poniesione przez Polskę podczas II wojny światowej?" – tak brzmiało pytanie zadane Polakom przez pracownię. 46 proc. badanych odpowiedziało, że popiera tego typu działania. 25 proc. "zdecydowanie" je popiera, a 21 proc. "raczej" popiera. Przeciwnego zdania jest zaledwie 21 proc. respondentów, z czego 8 proc. odpowiedziało "zdecydowanie nie", a 13 proc. "raczej nie". Ponadto 33 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach 23 – 28 sierpnia 2019 rok. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1007. Sondaż został przeprowadzony na zlecenie portalu wpolityce.pl. Czytaj także:

