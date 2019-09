Warszawa: Wiadomo, kiedy ścieki przestaną spływać do Wisły

Na przeprawie ma zostać zamontowany tymczasowy system przesyłający ścieki do oczyszczalni "Czajka". Stworzenie swoistego bypassu to propozycja rządowa, którą przyjęły władze Warszawy. Nad stawianiem mostu pracują żołnierze z 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego i 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia Nowego. Na miejscu jest 150 żołnierzy i ponad 80 jednostek sprzętu. Budowa mostu pontonowego ma zostać ukończona we wtorek – poinformowała wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa.

– Na chwilę obecną określamy, że sobota to jest ten dzień, kiedy osiągnięta będzie pełna funkcjonalność konstrukcji zastępczej i tym samym w sobotę ścieki przestaną spływać do Wisły – wskazała wiceminister.

W środę Rafał Trzaskowski poinformował na konferencji prasowej o awarii w oczyszczalni ścieków "Czajka". Doszło tam do usterki jednego z kolektorów przesyłających nieczystości z części lewobrzeżnej Warszawy. Ścieki skierowano do drugiego z kolektorów, który przestał funkcjonować dzień później. Minister środowiska Henryk Kowalczyk uważa, że do awarii w "Czajce" doszło już we wtorek, a władze Warszawy, ukrywając ten fakt, zachowały się nieodpowiedzialnie. Ratusz te zarzuty odpiera.