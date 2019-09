Ministerstwo Bohaterów: W każdej rodzinie byli bohaterowie. Znajdź ich w swojej!

Fundatorem Ministerstwa Bohaterów jest Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu. Honorowego patronatu projektowi udzielił premier Mateusz Morawiecki. To profil w mediach społecznościowych, który działalność rozpoczął w szczególny dzień – 80 lat po wybuchu II wojny światowej.

1 września o godz. 4:40 – dokładnie w 80. rocznicę ataku Niemiec na Polskę – na koncie Ministerstwa Bohaterów na platformie YouTubeopublikowano wideo, które ma być zachętą do tego, by rozpocząć poszukiwania bohaterów także wśród swoich przodków. W krótkim wideo pokazana jest historia kilkuletniego chłopca, który na strychu domu odkrywa pamiątki z II wojny światowej, należące prawdopodobnie do jego dziadków. Są tam m.in. guziki munduru żołnierskiego, odznaczenia, a także fragmenty gazet sprzed 80 lat.

I to właśnie do dziecięcej ciekawości i badania przeszłości własnej rodzny zachęcają autorzy projektu.