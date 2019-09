Miliony złotych na loty posłów. Oto rekordziści

Z opublikowanych przez "Super Express" danych wynika, że najwięcej po kraju podróżuje Sławomir Nitras z Platformy Obywatelskiej. Poseł latał aż 80 razy. Na drugim miejscu uplasował się inny parlamentarzysta tego ugrupowania – Piotr Misiło – który ma na swoim koncie 77 przelotów. Podium zamyka Grzegorz Długi z Kukiz’15 – 74 loty krajowe.

Jak zauważa tabloid, przeloty tylko tych trzech posłów kosztowały 132,2 tys. zł. Do czołówki sejmowych podróżników należą także polityków Prawa i Sprawiedliwości: wiceminister Annę Schmidt-Rodziewicz - 69 lotów - i Jerzego Polaczka – 67 lotów.

Jak rekordziści tłumaczą się ze swoich podróży? – Latam głównie na linii Szczecin-Warszawa, do pracy. Jeśli podliczyć moje podróże, wyjdą dwa przeloty w tygodniu – wyjaśnia Piotr Misiło. Co w tej kwestii ma do powiedzenia Sławomir Nitra? – W każdym tygodniu jestem w stolicy. Nie dziwi mnie, że szczecińscy posłowie okupują czołówkę list. W drodze do parlamentu musimy pokonać 650 km! – podkreśla.