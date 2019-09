"Macie ból wiadomo czego". Ziemkiewicz bezpardonowo o opozycji

Frans Timmermans został zaproszony do Gdańska na uroczystości związane z obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 39. rocznicy tzw. Porozumień Sierpniowych. Podczas uroczystości Holendrowi wręczono Medal Wdzięczności ECS.

Zachwycony tym faktem wydaje się być prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, który zaprosił Timmermans do swojego miasta.

"I jak wy tam u siebie zamierzacie mu okazać wdzięczność za walkę z „państwem PiS”? Gdańsk dał medal to wy może jakąś kantatę odśpiewajcie „przy tobie najjaśniejszy panie stoimy i stać chcemy”? Najlepiej chór drag queen w strojach regionalnych. Co?" – pytał Ziemkiewicz polityka.

Truskolaski ripostował, że Timmermans jest dla niekórych denerwujący gdyż "mówi Europie i światu prawdę, której nie możecie słuchać i którą chcielibyście ukryć".

Ziemkiewicz w odpowiedzi zauważył, że zdesperowana opozycja nie mogąc pokonać PiS-u w wyborach, szuka w Timmermansie "mściciela".

"Timmermans mnie nie rusza - ot, eurokrata-karierowicz, wie, że jazdą na „prawicową” Polskę punktuje u swoich, to jedzie. Gówniarstwem jest to wasze, opozycji, lizusostwo wobec niego. Macie ból wiadomo czego bo wam to wyborcy obili i zaraz znowu obiją więc szukacie w nim mściciela" – napisał publicysta "Do Rzeczy".