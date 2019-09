"Czy zadawał pan prezydentowi Dudzie niewygodne pytania...". Zaskakująca sytuacja podczas konferencji z Pencem

Pence odpowiedział na zaskakujące pytanie dziennikarza, że podczas rozmów z Andrzejem Dudą poruszał różne tematy, a wśród nich była również kwestia sądownictwa. Amerykański wiceprezydent podkreślił, że docenia starania Andrzeja Dudy, który jego zdaniem dąży do wzmocnienia praworządności w Polsce.

– Rozmawialiśmy na szereg tematów. Zarówno w cztery oczy, jak i z delegacją. Rozmawialiśmy o niezawisłości sądów. Powiedziałem prezydentowi Dudzie, że jesteśmy wdzięczni za jego zaangażowanie we wzmacnianiu podstaw praworządności. Jest to właściwe, ale jest to również najszybsza droga, aby zachęcić inwestorów zagranicznych, aby zainwestowali własnie w Polsce. Cieszę się ze prezydent wykazał się przywództwem i będą podejmowane kolejne kroki, by wzmocnić niezależność sądów. To leży w interesie polskiego narodu i naszych relacji – mówił wiceprezydent Pence.

Wiceprezydent USA podkreślił, że sojusz Polski z USA nigdy nie był silniejszy niż obecnie. Zdaniem Pence'a dzieje się tak dzięki specjalnym relacjom, jakie łączą prezydenta Trumpa i prezydenta Dudę. – To odzwierciedla relacje między naszymi narodami – podkreślił amerykański polityk.