Dzisiaj początek roku szkolnego. Premier podzielił się osobistym wspomnieniem

"Dla wszystkich Uczennic i Uczniów szkół podstawowych i średnich dzisiaj wielki dzień: wróciliście z wakacji, wypoczęci i pełni zapału, żeby zdobywać wiedzę i umiejętności" – napisał szef rządu na Facebooku.

Premier Mateusz Morawiecki podzielił się też pewnym osobistym wspomnieniem. Okazuje się, że szef rządu chodził do szkoły podstawowej razem ze swoją przyszłą żoną. "Pamiętam, że dla mnie początek roku szkolnego zawsze był bardzo pozytywnym momentem, bo w szkole miałem wielu przyjaciół, a także, jak się później okazało, Miłość mojego życia. Tak, na tym zdjęciu ze szkoły podstawowej nr 60 we Wrocławiu jestem nie tylko ja, ale także moja żona Iwona. Ciekawe, czy ktoś z Was rozpozna nas na fotografii;)" – czytamy.