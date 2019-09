Metropolita katowicki: Edukacja seksualna naraża godność dzieci

W poniedziałek rozpoczął się nowy rok szkolny. Metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc postanowił z tej okazji zwrócić się z apelem w sprawie zajęć edukacji seksualnej i tzw. edukacji antydyskryminacyjnej. "Mogą one prowadzić nie tylko do deprawacji młodego pokolenia i podania w wątpliwość ich tożsamości, ale również naruszają chrześcijański model wychowania" – ocenił duchowny w liście otwartym do rodziców.

Jak podkreślono w liście otwartym do rodziców, wyczytanym w niedzielę w kościołach archidiecezji katowickiej, dziecko nie może być przymuszane do uczestniczenia w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych". W ocenie abp Skworca, "planowane i finansowane przez niektóre samorządy zajęcia w szkołach dotyczące edukacji seksualnej i tzw. edukacji antydyskryminacyjnej" mogą narażać godność dzieci. "Apeluję do rodziców o czujność i roztropność. Jest obowiązkiem rodziców – matek i ojców – podejmowanie współpracy ze szkołą, zainteresowanie się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje" – zaznacza w liście abp Skworc. I dodaje: "W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości, wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, a nawet deprawujące, rodzice powinni złożyć na początku nowego roku szkolnego w szkole specjalne oświadczenie". Abp Skworc wskazuje, że szkoła stała się areną sporów społeczno-politycznych. "Również w szkole, która jak w lustrze odbija, choć nie powinna, konflikty społeczne – jest szczególna okazja do dania młodemu pokoleniu przykładu, jak należy rozwiązywać konflikty w dialogu i ładzie, mając na względzie dobro wspólne i pokój społeczny. Należy pamiętać, że każdy rodzaj agresji – słowna również – rodzi agresję, dlatego trzeba jej unikać w szkole, aby potem nie lamentować, obserwując jej przejawy wśród uczniów" – zauważa metropolita katowicki. Duchowny dodał, że z początkiem września w tamtejszej archidiecezji wchodzą w życie "Zasady ochrony dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i bezradnych przed jakąkolwiek formą wykorzystywania". "Wejdźmy razem na drogę naprawy, by wypadki wykorzystywania dzieci czy małoletnich nigdy więcej się nie powtórzyły. Bądźmy stróżami naszych młodych braci i sióstr, by szanowany był każdy człowiek i jego ludzka godność" – podsumowuje metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Czytaj także:

