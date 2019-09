Premier o reformie edukacji: Wszystko dobrze się ułoży

Mateusz Morawiecki gościł z wizytą w Józefowie, gdzie spotkał się z wyborcami i dziennikarzami. Szef rządu został zapytany o kontrowersje wokół reformy edukacji i rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

– Jak z każdą reformą trzeba chwilkę poczekać na jej skutki. Ja porównałem to dzisiaj do przyjścia nowego ucznia do klasy. Wtedy też wszyscy uczniowe się przypatrują temu uczniowi. Ja sam byłem takim nowym uczniem w klasie, więc wiem coś o tym. Ale po kilku tygodniach są nowe przyjaźni, okazuje się, że jest to całkiem w porządku dziewczyna czy chłopak, więc prośba do uczniów, że jak ktoś nowy przyjdzie do waszej klasy, to żeby potraktować go z życzliwością, serdecznością. Nawet z taryfą ulgową, bo to trudny moment dla takich uczniów. Tak samo z tą reformą. Myślę, że za parę tygodni, za kilka miesięcy wszystko się bardzo dobrze ułoży, a ona jest ważna po to, by ten tryb zmieniony z 6-3-3 na 8-4 jak najlepiej kształcił Polaków – mówił Morawiecki podczas spotkania wyborczego.

Szef rządu dodał także, że wypłata 300 złotych na wyprawkę szkolną powinna zostać "umocowana prawnie, by nikt jej nie odebrał w przyszłych latach". – To dla nas jeden z najważniejszych elementów naszego programu prorodzinnego. Szkoła – instytucja jedna z najważniejszych w naszym życiu obok rodziny to również dla nas bardzo ważny czas, żeby uczyć się. Szkoła jest też od tego, żeby trochę się pobawić. Cieszę się, że szkoły są coraz lepiej wyposażone – wskazał Morawiecki.

Szef rządu odpowiedział też na pytania dziennikarzy dotyczące wiz. – Nie wiem czy przed wyborami, ale rzeczywiście dzisiaj rozmawiałem z wiceprezydentem Pence'em i rozmawialiśmy również o tym. Powiedział mi, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze żeby w krótkim czasie rozwiązać ten problem, żeby nie było już wiz do USA. Polska stała się krajem dojrzałym. My równo rok temu zostaliśmy zakwalifikowani przez FTSE Russell, taką agencję ratingową, jako rynek dojrzały, państwo rozwinięte, a więc w ślad za tym idą pewne zobowiązania, ale jednocześnie też pewne korzyści, a więc sądzę, że ten problem zniknie bardzo szybko – stwierdził premier Mateusz Morawiecki.