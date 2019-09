Wrocław: Karetka z pacjentem czekała osiem godzin

"Zełenski gotów jest na kompromis z Polską"

JAK NAS PISZĄ NA WSCHODZIE | | Na linii Kijów-Warszawa nareszcie da się wyczuć chemię. Zauważają to nawet, do tej pory bardzo krytyczni wobec polskich władz, ukraińscy publicyści. Na razie konkretów brak, ale chęć do dialogu widoczna...