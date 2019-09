Nieoczekiwane słowa Katarzyny Lubnauer. Pochwaliła Andrzeja Dudę

Katarzyna Lubnauer rozmawiała dzisiaj o niedawnych obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Podczas audycji liderka Nowoczesnej pochwaliła prezydenta Dudę za jego przemówienie.

– To było dobre przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy, pierwsze jego przemówienie w którym nie próbował odnosić się do wewnętrznej polityki bieżącej. (…) Dobrze, że w przemówieniu Andrzeja Dudy było odniesienie do imperialistycznych zapędów Rosji – mówiła Lubnauer.

W dalszej części rozmowy szefowa Nowoczesnej odniosła się do negocjacji polsko-amerykańskich. Polityk podkreśliła znaczenie bezpieczeństwa energetycznego, wskazując jednocześnie, że Polacy nie powinni przepłacać za gaz.

– Dla nas bardzo ważne są dwie rzeczy: żebyśmy mieli bezpieczeństwo energetyczne, a z drugiej strony żeby nasi obywatele nie mieli drogiego gazu. (…) Jeżeli możemy wynegocjować dobre warunki na zakup gazu rosyjskiego, to też musimy pamiętać, że to się przekłada na niższe koszty życia, a wiemy, że mamy obecnie drożyznę – stwierdziła Lubnauer.