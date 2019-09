Czarzasty: Z PO jest marnie. Już się z tym pogodziłem

Lewica oraz Koalicja Obywatelska podjęły w sierpniu decyzję dot. tzw. paktu senackiego, który zakładał, że opozycyjne partie nie będą wystawiały przeciwko sobie kandydatów w wyborach do Senatu. Z porozumienia niewiele jednak zostało.

W rozmowie z Piotrem Witwickim lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej podkreślił, że nie chcę narzekać. Jak jednak dodał, "z Kosiniakiem-Kamyszem jest super, z samorządowcami jest super, a z PO jest marnie". – Już się z tym pogodziłem – dodał. Włodzimierz Czarzasty mówił, że Platforma Obywatelska miała w czwartek podjąć pewne decyzje, o których miała później poinformować. – Nie wiem, jak PO do tego podchodzi – przyznał.

– Niech każdy idzie swoją drogą. Zaproponowaliśmy "pakt senacki", media i ludzie to zaakceptowali. Czekamy na realizację. Ani my, ani PSL nie wiemy, co chce zrobić Platforma – podkreślił. Jak dodał, PO ustami swoich działaczy co chwilę informuje, że głos oddany na Lewicę i PSL jest głosem straconym. – My walczymy z PiS, nie walczymy o przywództwo na opozycji. To nas różni od PO – oświadczył.

