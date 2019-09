Bodnar w "Sueddeutsche Zeitung": Rząd stosuje taktykę salami

„Rząd stosuje taktykę salami, likwidując stopniowo niezależność instytucji. Prokurator generalny, którym u nas jest od 2016 roku minister sprawiedliwości z ogromnymi kompetencjami, przenosi niezależnych prokuratorów z dnia na dzień na drugi koniec Polski. Rezultatem jest zauważalne wyprzedzające posłuszeństwo. Wielu prokuratorów robi tylko to, co ich zdaniem spodoba się szefowi. Wielu sędziów, urzędników i nauczycieli postępuje podobnie” – powiedział Bodnar w wywiadzie, który ukazał się we wtorkowym wydaniu (3.09.2019) „Sueddeutsche Zeitung”. Sprawę opisuje portal Deutsche Welle.

Bodnar jednocześnie podkreśla, że "Polska to nie Węgry", gdyż w naszym kraju cały czas jest więcej wolności niż w państwie Orbana. Na czym polega różnica między dwoma krajami? Bodnar podkreśla, że w Polsce opozycja jest cały czas silna w dużych miastach, co gwarantuje wolność.

RPO w rozmowie z niemiecką gazetą zwraca uwagę na moment zmian w Trybunale Konstytucyjnym, które ograniczyły prawa obywatelskie i niezależność sądownictwa. Jego zdaniem w postępowaniach, które dotyczą "politycznych interesów", wynik jest z góry przesądzony. Bodnar wskazuje również na często spotkania prezes TK Julii Przyłębskiej z Jarosławem Kaczyńskim, co - jego zdaniem - świadczy o niezachwianiu trójpodziału władzy w Polsce.

Bodnar uważa, że ten konflikt wzmocni Unię Europejską. Powołuje się na swego zastępcę Macieja Taborowskiego, który nazwał postępowanie przeciwko Polsce „testem laboratoryjnym”. Zdaniem rzecznika ta sprawa może być precedensem, na który w przyszłości unijne instytucje będą mogły się powoływać podczas podobnych konfliktów z Rumunią, Węgrami czy Włochami.