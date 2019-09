"Zobacz tego skur...la". Szokujące słowa polityka. Zapomniał, że ma włączony mikrofon

Podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach, jej przewodniczący, Zdzisław Pantal w skandaliczny sposób wypowiedział się o mieszkańcu tego miasta. Choć trwała już wówczas 10-minutowa przerwa, samorządowiec wciąż miał włączony mikrofon i trwała transmisja online z obrad.

– Zobacz tego skur...la, jaki z nimi kolega, ch...ja gonić i koniec – powiedział Pantal.

Zachowanie przewodniczącego Rady Miejskiej w ostrych słowach skrytykowali radni z klubu Wspólne Świebodzice. Określili jego zachowanie jako "plugawe". "Hipokryzja jaką kreuje swoją osobą pan Pantal sięgnęła zenitu.!!!!! Jesteśmy zbulwersowani postawą przewodniczącego rady.!!" – napisali na Facebooku.

Co na to sam zainteresowany? W rozmowie z portalem naszemiasto.pl Pental przyznaje, że sam zapomniał wyłączyć mikrofon i podkreśla, iż nie wie dlaczego to powiedział. Udzieliły mi się emocje sesji. Smutno mi i bardzo żałuję – dodaje. Polityk zapewnia, że przeprosił mężczyznę, którego obraził. Obrażony jednak uważa, że ten powinien ponieść konsekwencje swoich słów.