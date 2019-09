Kukiz i Kosiniak-Kamysz ruszają w trasę. "Tym razem nie koncertową"

– Moi drodzy, startujemy. Kampania na dobre się rozkręca. My ruszamy w trasę. Tym razem nie trasę koncertową, a trasę programową, wyborczą. Wspólnie możemy zagrać fajne utwory, programowe dla Polski. To po prostu potrzebne, jak „Emerytura bez podatku”, jak dostępna służba zdrowia, jak dobrowolny ZUS – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Z kolei Paweł Kukiz pyta: "Proszę państwa, jakim prawem człowiek, który przetyrał całe życie, ma jeszcze płacić tylko i wyłącznie za to, że żyje?". – Dobrowolny ZUS dla mikroprzedsiębiorców. To mikroprzedsiębiorca sam wie doskonale czy stać go w danym momencie na opłacenie tego ZUS-u czy też nie – mój dalej lider Kukiz'15/

Prezes PSL podkreśla na nagraniu, że rozmowy na ten temat będą prowadzone w każdym okręgu wyborczym. – To nasza wspólna praca. Nie koncertowa, a programowa – wskazuje Władysław Kosiniak-Kamysz. – I wspólna sprawa. Pomóżcie nam budować racjonalne, propolskie centrum. Normalną, wspólną, polską rodzinę – dodaje Kukiz.