"Sondaże musiały być bezlitosne", "unika rywalizacji z Kaczyńskim". Fala komentarzy po decyzji Schetyny

Rosati o swoim 2-letnim dziecku: Jest fanką van Gogha

NA PRÓŻNO || Aktorka Weronika Rosati postanowiła zabrać swoją dwuletnią córkę Elizabeth do jednego z muzeów w Los Angeles, by latorośl od najmłodszych lat miała kontakt ze sztuką. Obie podziwiały „Irysy” van Gogha, co Rosati szczegółowo...