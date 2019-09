Dworczyk: W środę koniec budowy tymczasowego zbiornika, do którego będą zbierane ścieki

– Do jutra zakończy się budowa zbiornika, do którego będę zbierane nieczystości. W tej chwili na drugim brzegu Wisły są już zgrzewane rury. O jutra zacznie być wciągana ta rura, którą będą płynęły nieczystości do Czajki na most pontonowy – powiedział dziennikarzom Michał Dworczyk. –Robimy ten bajpas po to, by powstrzymać zrzut ścieków do rzeki. Czekamy na informacje z ratusza, jak zamierza rozwiązać awarię kolektora biegnącego pod dnem rzeki – zaznaczył szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. I dodał: – Na miejscu pracowało wojsko, spółki skarbu państwa - dziękujemy PKN Orlen. Czekamy na decyzje ratusza, które pozwolą wyłączyć most pontonowy i skierować żołnierzy do innych zadań.

Zbiornik powstanie na lewym brzegu rzeki. Trafią do niego ścieki zrzucane kanałem technicznym, tzw. rurociągiem alternatywnym, którego budowę zarządził premier Mateusz Morawiecki. Następnie nieczystości specjalnymi rurami trafią do oczyszczalni ścieków "Czajka". Most pontonowy, którym będzie ciec rurociąg, jest już gotowy. Za jego budowę było odpowiedzialne wojsko.

– Rury są zgrzewane, spodziewamy się, że zakończy się to w piątek. Planujemy umieszczenie czterech pomp dla każdej rury – przekazał mediom Krzysztof Woś, Zastępca Prezesa Wód Polskich.