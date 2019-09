Czarzasty: Wizerunek Schetyny obciąża Platformę

Z największą satysfakcją ogłaszam dzisiaj, że zaproponujemy kandydata na stanowisko Premiera Rządu w osobie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej - poinformował wczoraj przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. – Potrzebny jest ktoś, przed kim nawet najgorsi szczekacze muszą się zacząć miarkować. Ktoś, kto będzie myślał o ludziach i zwykłych życiowych sprawach. Chcą nowej jakości – mówił.

Zdaniem przewodniczącego SLD, Grzegorz Schetyna wyciąga wnioski z poprzednich wyborów i z tego, co się dzieje. – Wie, że jego wizerunek obciąża Platformę Obywatelską i podejmuje właściwe wnioski moim zdaniem. Wie, jakie są notowania. Jedyna rzecz, która się stała źle, to moim zdaniem że tak późno podejmuje te wnioski, bo każdy dzień zwłoki w takich sprawach to dzień dla PiS-u – ocenił.

Według Włodzimierza Czarzastego, Schetyna wykonał "marketingowy ruch". – To jest raczej ruch takiego typu, że to pokazanie Gowina zamiast Macierewicza. To tak to czytam. Bo przecież to nie chodzi o kandydata na premiera, dlatego że rozumiem że jeżeli strona demokratyczna zdobędzie większość w parlamencie, to wtedy wszystkie strony usiądą i będziemy dyskutowali. Więc to typowa ucieczka od złego wizerunku Grzegorza Schetyny – dodał.

