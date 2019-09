Dr Radosław Sierpiński: To pacjenci są ostatecznym beneficjentem naszych działań

– Agencja Badań Medycznych wchodzi w pewną niszę, lukę, która dotychczas nie była adresowana w polskim systemie ochrony zdrowia, ale również w systemie rozwoju nauki i innowacji, szczególnie w naukach biomedycznych. Z jednej strony udostępniamy pacjentom najnowocześniejsze terapie kliniczne, więc to pacjenci są ostatecznym beneficjentem naszych działań. Z drugiej strony wspieramy polską myśl techniczną - chcemy, by te technologie pozostawały na rodzimym rynku, a więc były dostępne dla polskich pacjentów i obywateli. Mamy również pomniejszy cel - cel gospodarczy. Badania kliniczne i ich rozwój są niezwykle prężną dziedziną innowacyjnej gospodarki. To jest wysoko płatny sektor, wysoko specjalistyczne miejsca pracy dla Polaków i chcielibyśmy przyciągnąć też inwestorów zagranicznych po to, by Agencja pokazała, że ten ekosystem w Polsce się zmienia – wyjaśnia Prezes Agencji Badań Medycznych dr Radosław Sierpiński w rozmowie z publicystą tygodnika "Wprost" Jackiem Pochłopniem.

Agencja Badań Medycznych jest państwową agencją odpowiedzialną za rozwój badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. ABM jest podmiotem, który ma tworzyć innowacyjny system opieki zdrowotnej. Jej funkcjonowanie przyniesie wymierne korzyści dla pacjentów - pozwoli ocenić, które nowe technologie medyczne i metody terapeutyczne powinny być stosowane dla zaspokojenia potrzeb społeczeństwa.