Rewolucja hulajnogowa

Zaskakujące słowa Terleckiego o Kidawie-Błońskiej: Bardziej pasowałaby do PiS

– Pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska nie bardzo nadaje się do reprezentowania partii, która buduje swój wizerunek na ataku i krzyku i awanturze. Mentalnie bardziej pasowałaby do Prawa i Sprawiedliwości, niż do Platformy –...