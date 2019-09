"Kaczyński w realu jest jednak kimś, a nie idiotą". Celiński ostro o filmie Vegi

Najnowszy film Patryka Vegi zatytułowany "Polityka" trafi do kin już w najbliższy piątek. Wiele osób zdążyło go już jednak obejrzeć na pokazach przedpremierowych. Wśród nich jest Andrzej Celińśki, który postanowił podzielić się swoją opinią na jego temat na jednym z portali społecznościowych. Polityk nie szczędzi reżyserowi krytyki.

"Dziwny film ta POLITYKA. Ja się na takiej formule, w jakiej została zrobiona nie znam. Piszę co widziałem" – zaczyna swój wpis. Casting Celińśki ocenia jako "nienajlepszy". "Szydło bez sensu. Źle grana. Jakie tam emocje poza tymi z ekranu deklamowanymi? A to w realu przecież tak filmowa postać! Mąż o klasę lepszy, ale scenariuszowo położony. Gdyby te jego kartofle połączyć z pełnionymi zawodowo rolami!" – wskazuje.

Polityk nie jest także zadowolony z roli prezesa Prawa i Sprawiedliwości. "Powiedzieć, że bez głębi, to nic nie powiedzieć" – ocenia i dodaje: "Grabowski - Kaczyński. Nie wiem. Jakiś niedosyt. Kaczyński w realu jest jednak KIMŚ a nie idiotą". Pozytywnie polityk docenia role zagrane przez Annę Muchę, Antoniego Królikowskiego i Daniela Olbrychskiego. Więcej komplementów brak. "Strukturyzacja obrazu kompletnie bez sensu. Gubią się wątki. Raczej maniera niż potrzeba" – pisze Celiński. "Film okropny. Zmontowany od czapy" – ocenia.

"Ale! Może ten Vaga to genialny socjotechnik. Chce i potrafi coś istotnego powiedzieć nie-elitom. I może przyniesie to efekt? Ryzykowne. Ja nie wierzę. Zobaczymy. Tata mi mówił: nie prognozuj na krótki termin. Bo to da się łatwo sprawdzić. A było to, przed socjologią prognoz. W 1967 roku. Sprawdzi się 14-go października, może dzień albo dwa dni później. Może reżyser marny, lecz socjotechnik wielki. Jeśli odmieni bieg rzeczy. Ja, ze swoją wiedzą sądzę, że nie odmieni. Raczej jest przeciwskuteczny. Nie miejsce na argumentację. Półtora miesiąca jeszcze" – kończy swój wpis polityk.