Patryk Jaki wyraził przed kilkoma dniami opinię, że temat awarii kolektorów w oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie powinien zostać postawiony na forum unijnym. Według europosła Prawa i Sprawiedliwości, władze stolicy poinformowały o awarii zbyt późno, a osobną kwestią jest, kto nie dopilnował infrastruktury samej oczyszczalni.

Do takiego stanowiska odniósł się na Twitterze prezes Ruchu Narodowego poseł Robert Winnicki. "Może Patryk Jaki wytłumaczy - po co? Timmermans przyjedzie i będzie przerzucał szambo?" – zapytał polityk i dodał: "Robicie to samo co PO - Polska niech straci, byle konkurencji dokopać".

Winnicki podkreślił, że Polska jest dużym, europejskim państwem i potrafi sobie radzić sama z włansymi problemami. "Choć rządzące w Warszawie i kraju elity z POPiSu uważają, że nie potrafimy. Ale to nie znaczy, że mamy biec do obcych. Trzeba wymienić elity" – skwitował.