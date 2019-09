Premier o obietnicach PO: Nie wystarczy powiedzieć "Zrobimy 500+ jak PiS". Trzeba umieć to sfinansować

– Możemy dogonić Niemcy, ale musimy kontynuować nasze zmiany: wysoka jakość usług publicznych, jakość służby zdrowia. Będzie ogromna koncentracja na tych sferach życia tak, byśmy mogli wzbogacać polskie społeczeństwo i by usługi były satysfakcjonujące dla Polaków – wskazał premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z TVP Info. Szef rządu przebywa na XXIV Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Premier odniósł się do obietnicy wyborczych Platformy Obywatelskiej. Partia Grzegorza Schetyny ma już niedługo przedstawić jego szczegóły na konwencji programowej. – Nie wystarczy powiedzieć, że "zrealizujemy program Rodzina 500+, tak jak PiS". Trzeba jeszcze umieć go sfinansować -- stwierdził Morawiecki. W jego ocenie opozycja nie jest w stanie zagwarantować realizacji swojego programu, co pokazuje między innymi akcja PiS "Cysterny Wstydu".

– "Cysterny Wstydu" pokazują, że polskie społeczeństwo poniosło realne straty przez karuzele VAT-owskie, przemyt. To wszystko ma uświadomić Polakom, jaka jest stawka wyborów. To mogą być najważniejsze wybory od 1989 roku. Taka jedna cysterna to realna strata narodu polskiego, a tych cystern było więcej, bo chodzi tu o miliony złotych. Jeśli postawimy taką cysternę przy żłobku czy nowej drodze, to łatwiej będzie zrozumieć, że tych programów społecznych wtedy nie było, ale nie było też tez budowy dróg ani rozwoju. My przeznaczyliśmy rekordową sumę na innowacje. W 2015 r. zaprezentowaliśmy nowy model wzrostu gospodarczego. Zakres i zasięg programów infrastrukturalnych obejmuje mieszkańców także najmniejszych miejscowości – wyliczał premier.

Morawiecki skomentował też zarzuty PO o "braku programu".

– Mamy spójny program, który opisuje wszystkie dziedziny życia. Pokażemy go całościowo w Lublinie – zapewnił szef rządu. Konwencja programowa PiS odbędzie się w sobotę 7 września.