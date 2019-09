Kępiński: Musimy dołożyć starań, by informacje o szczepieniach były rzetelne i wiarygodne

– Szczepienia, wedle opinii ekspertów, to największe dokonanie medycyny w dziejach ludzkości. Dzięki szczepieniom udało nam się wyeliminować bardzo śmiertelne choroby, m. in. ospę prawdziwą, która dziesiątkowała ludzkość wiele, wiele lat temu. Ograniczamy też występowanie innych śmiertelnych chorób, takich jak gruźlica, błonnica, czy odra, która teraz wraca i atakuje jako choroba zakaźna w wielu obszarach Europy i nie tylko. Nasza działalność obejmuje kilka płaszczyzn, po pierwsze musimy dołożyć wszelkich starań, by informacje o szczepieniach były wiarygodne, rzetelne, oparte na faktach. Druga rzecz to jakość szczepionek. Kolejną sprawą jest zapewnienie dostępu do szczepień. Stąd współpraca z Ministerstwem Zdrowia, ale też Głównym Inspektoratem Sanitarnym jest bardzo istotna, dzięki temu możemy myśleć, jak planować dostępność do szczepień na lata – wyjaśnia Krzysztof Kępiński, dyrektor relacji zewnętrznych GSK Polska w rozmowie z Katarzyną Pinkosz z tygodnika "Do Rzeczy".