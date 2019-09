Kandydat Lewicy: Mamy tradycję z PPR-u. Jesteśmy z niej dumni

Prowadzący rozmowę Robert Mazurek zapytał o to, w czym Lewica jest lepsza od Koalicji Obywatelskiej. – My się bardziej staramy, jesteśmy bardziej wiarygodni w naszym dążeniu do odsunięcia PiS-u od władzy. Przeciwko czemu ludzie najgoręcej protestowali w ciągu ostatnich 4 lat? Przeciwko PiS-owskim zakusom wychodzenia z Unii Europejskiej i przeciwko łamaniu konstytucji. To są procesy i sprawy, które lewica dała Polsce – to za rządów SLD wynegocjowaliśmy przystąpienie do Unii Europejskiej. To Aleksander Kwaśniewski... – stwierdził Kwiatkowski.

– Jesteśmy formacją, która ma tradycję, ma dorobek – wskazał. Jak zaznaczył chodz o tradycje z PPR-u i PPS-u. – I wcale się tego nie wstydzimy – zapewnił kandydat Lewicy.