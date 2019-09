83-latka wypadła przez okno Domu Pomocy Społecznej. Kobieta nie żyje

83-latka zamieszkała w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich trzy tygodnie temu. W sobotę kobieta zdjęła buty, otworzyła okno i wspięła się na parapet. – Wypadła przez okno łazienki znajdującej się na pierwszym piętrze – poinformowała portal strzelceopolskie.naszemiasto.pl rzeczniczka strzeleckiej policji Paulina Porada.

Życia kobiety nie udało się uratować. Szefowa DPS-u Jolanta Osuch zaznacza żee kobieta byłą objęta specjalną opieką ze względu na to, że niedawno wprowadziła się do budynku. – Przydzieliliśmy pani pokój, który znajduje się przy dyżurce pielęgniarskiej. Była stale przez nas doglądana – mówi portalowi. – Kraty są w więzieniu, a to jest dom – dodaje dyrektorka ośrodka.