"Nie chcemy wyłączyć się z politycznej debaty". PO zawiesza bojkot TVP

Politycy Platformy Obywatelskiej nie pojawiają się w programach publicystycznych emitowanych na antenie TVP. Na korytarzach sejmowych uciekają przed reporterami TVP Info. To wszystko efekt zakazu, jaki swoim posłom wydał Grzegorz Schetyna. Uchwałę o bojkocie w styczniu podjął zarząd krajowy Platformy Obywatelskiej.

Politycy PO w nieoficjalnych rozmowach nie kryją swojej złości w stosunku do Schetyny, za narzucenie takiej decyzji i liczą na zakończenie bojkotu – informował wczoraj portal tvp.info. Portal dotarł już do gotowego projektu uchwały w tej sprawie. "Zawiesza się bojkot telewizji publicznej zarządzony Uchwałą Nr 1/2019 Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej RP z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie telewizji publicznej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia" – tak brzmi projekt uchwały, jaki rozesłany został do członków PO.

Dzisiaj decyzję o zawieszeniu bojkotu potwierdził przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. – Nie chcemy wyłączyć się z politycznej debaty, szczególnie w regionach dlatego, od dzisiaj zawieszamy bojkot TVP. Idziemy tam po to, aby dać świadectwo prawdzie – powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.