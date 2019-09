50 radnych PO zasiada w miejskich spółkach. Apel Kalety do Trzaskowskiego

Kaleta mówił na konferencji prasowej m.in. o Jarosławie Jóźwiaku, byłym wiceprezydencie Warszawy, który jest dziś przewodniczącym rady nadzorczej MPWiK. Polityk zwrócił uwagę, że to na barkach Jóźwiaka spoczywa nadzór nad spółką, w tym obowiązek zachowania w należytym stanie infrastruktury należącej do MPWiK.

– Już dzisiaj wiemy, że przynajmniej jeden przegląd nie był wykonany w terminie. Rafał Trzaskowski twierdzi, że to nie ma wpływu na awarię (kolektorów ściekowych – red.), ale dopiero to zobaczymy. Są odpowiednie służby, które to wyjaśnią – ocenił Kaleta.

Wiceminister wymienił też nazwiska innych członków PO pracujących w MPWiK po czym zaapelował do Grzegorza Schetyny, aby wymusił na Trzaskowskim i liderach Platformy w Warszawie podanie informacji, ilu członków PO i ich rodzin pracuje w MPWiK i innych spółkach miejskich.

– Niemal 50 radnych pracuje w spółkach miejskich. Jak są zarządzane? Widzimy od tygodnia – mówił Kaleta, nawiązując do awarii kolektorów ściekowych odprowadzających nieczystości do oczyszczalni "Czajka".

Przypomnijmy że po tym, jak urządzenia się zepsuły, podjęto decyzję o zrzucie ścieków do Wisły. Żeby ograniczyć zanieczyszczenie rzeki, wojsko wybudowało most pontonowy, po którym zostanie ułożony tymczasowy rurociąg odprowadzający ścieki do "Czajki".

Czytaj także:

Gorąco w studiu TVN24. Trzaskowski dostał trudne pytanie