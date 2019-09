Terlecki o opozycji: Te głupki wychodzą codziennie i coś wymyślają

Dziennikarze portalu tvn24.pl i magazynu „Czarno na Białym” ujawnili, że najwięcej lotów – ponad 600 – ma na koncie Andrzej Duda, który wielokrotnie w statusie HEAD latał do rezydencji w Juracie. Jednak w przypadku lotów prezydenta to nic nadzwyczajnego. Dziennikarze ujawnili też loty, które miały status HEAD, choć na pokładzie nie było żadnej z najważniejszych osób w państwie.

O komentarz do tych informacji został poproszony wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, który przebywał na Forum Ekonomicznym w Krynicy. – Te głupki wychodzą codziennie i coś wymyślają tam… ktoś leciał samolotem, prezydent leciał, a to premier leciał. Przecież to jest niepoważne – powiedział dziennikarce.