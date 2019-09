Naimski: Bierzemy pod uwagę wybrzeże jako lokalizację elektrowni jądrowej

Naimski powiedział w radiu, że jest kilka miejsc, które są badane w tej chwili pod kątem lokalizacji dla elektrowni jądrowych w Polsce. – Bierzemy pod uwagę wybrzeże, dlatego że jest to dobre miejsce. Niekoniecznie jest w tej chwili zlokalizowane konkretne miejsce, tam jest kilka możliwości – powiedział.

Minister podkreślił, że energetyka nuklearna jest bezpieczna. – Potrzebujemy jej jako źródła energii, które nie emituje dwutlenku węgla. Musimy skompensować i zrównoważyć to, co wydobywa się jako dwutlenek węgla, z tymi elektrowniami, które tego nie robią, po to, żeby średnia ilość dwutlenku węgla [wytwarzanego w Polsce] spełniała europejskie normy. To właściwie mamy przedyskutowane z Komisją Europejską. Takie podejście pozwala nam zachować węgiel. Chcemy nadal uważać go za istotny element w polskiej energetyce – mówił.

Piotr Naimski dodał też, że rząd Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął wielki front modernizacji Polski. – Rozbudowujemy porty, budujemy Centralny Port Komunikacyjny, rozwijamy infrastrukturę, wydajemy większe pieniądze na modernizację wojska. Znajdujemy na to wszystko pieniądze. Wystarczy dobrze rządzić, dbać o gospodarstwo i nie pozwalać, żeby pieniądze rozchodziły się w sposób bezrozumny – wyliczał.