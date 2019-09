"To może być kluczowe". Łapiński o sondażach

Krzysztof Łapiński stwierdził, że wyniki zbliżających się wyborów nie powinny znacząco odbiegać od ostatnich sondaży. Przyznaje jednak, że nawet mała zmiana w poparciu może się przełożyć na to, czy PiS po wyborach będzie potrzebował koalicjanta.

– Nie sądzę, żeby zmiany względem sondaży były drastyczne. Może być tak, że PiS kilka punktów straci, Koalicja Obywatelska albo Lewica trochę zyska. Z jednej strony mówimy o niewielu punktach, ale z drugiej strony to może być kluczowe, bo to będzie decydować o tym, czy PiS będzie miało większość samodzielną czy nie będzie miało. I tu jest chyba teraz o to gra – mówił Krzysztof Łapiński w rozmowie z portalem Gazeta.pl.

Polityk przyznał, że sytuację Prawa i Sprawiedliwości w znacznej mierze ułatwił wynik majowych wyborów do parlamentu europejskiego. – Duże zwycięstwo PiS-u z siedmioprocentową przewagą w najtrudniejszych dla PiS-u wyborach i zdobycie około 45 procent spowodowało, że PiS zobaczył, że może wygrać ponownie wybory parlamentarne z takim wynikiem – ocenił były rzecznik prezydenta Dudy. Jego zdaniem cała sytuacja podcięła skrzydła opozycji.