Boni o propozycji KO: Kto za to zapłaci? Jak to wyliczyć?

Podczas dzisiejszej konwencji Koalicji Obywatelskiej zaprezentowano hasło – "Jutro może być lepsze" – a także program wyborczy. Jednym z jego punktów jest #DarmowaSiec. "Dziś wolność mierzona jest gigabajtami dlatego proponujemy dla każdego ucznia, studenta, ale też pracujących młodych ludzi, do 24 roku życia – DARMOWY internet. 1 gigabajt dziennie. 365 gigabajtów w roku. To stały dostęp do sieci. Dzięki temu każdy młody człowiek będzie mógł godzinami słuchać, czytać, oglądać, nagrywać, programować i uczyć się w sieci" – czytamy w dokumencie opublikowanym na stronie KO.

– Wykluczenie cyfrowe jest większym problemem niż nam się wydaje. Musimy dać równy start w dorosłość – przekonywała podczas konwencji kandydatka KO na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska.

Do propozycji tej odniósł się na Twitterze były minister cyfryzacji Michał Boni. "365 GB darmowego internetu do 24 roku życia. Kto za to zapłaci? Bo ktoś musi! Jak to wyliczyć? Jak to będzie monitorowane?" – zapytał polityk i dodał: "Ważne, żeby firmy inwestowały w sieć 5G. Jeżeli mają coś dawać za darmo, to to je ogranicza...".

