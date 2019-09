Występ Cejrowskiego w Dublinie odwołany? "Lewi frustraci bez własnego życia"

Wojciech Cejrowski miał w piątek wystąpić w hotelu Radisson Blu na lotnisku w Dublinie. Jego występ został podobno jednak odwołany. O sprawie pisze portal Onet. Za decyzją hotelu mieli stać działacze LGBT, którzy od kilku dni protestowali przeciwko występowi słynnego podróżnika.

Protestujący zorganizowali bojkot i zbierali podpisy pod petycją dotyczącą odwołania występu. Cejrowskiemu zarzucano, że posiada "długą historię wypowiedzi homofobicznych, islamofobicznych oraz mizoginicznych".

Onet twierdzi, że protestujący osiągnęli swój cel i władze hotelu odwołały dzisiejszy występ. "Występ nie odbędzie się w naszym hotelu z powodu obraźliwej treści, która stoi w sprzeczności z naszymi poglądami" – czytamy we wpisie zamieszczonym na profilu hotelu na Twitterze.

"Pan Cejrowski leci na występ"

Na profilu Wojciecha Cejrowskiego na Facebooku możemy jednak przeczytać, że słynny podróżnik zamierza polecieć do Dublina, a cała sprawa to "fake news".

"Nic nam nie wiadomo o tym, żeby któryś występ miał się nie odbyć, poza tym, że co roku na Wyspach jacyś lewi frustraci bez własnego życia ogłaszają odwołanie występów WC - taka ich nowa świecka tradycja" – czytamy w komunikacie.

Personel Cejrowskiego w opublikowanym poście podał, że to nie pierwszy taki przypadek. "Nawet w zeszłym roku jakiś portal irlandzki to podał jako fakt. Oczywiście nie pytając nawet drugiej strony - czyli organizatorów występu - czy to w ogóle prawda. Taka jakość współczesnego “dziennikarstwa” - jeden telefon od przyjaciela z torebką i publikują FEJK NIUS, a Internet wierzy. Wszystkie “odwołane” w zeszłym roku występy irlandzkie odbyły się i były doskonałe. Załączamy zdjęcia z tych "odwołanych na skutek protestów" występów. Jeśli Państwo na nich byli, to - zdaniem fejkniusowni - tylko się Państwu wydawało" – czytamy na profilu Cejrowskiego.