Misiło: Jako katolik dopuszczam aborcję, to oczywiste

Misiło kandyduje do Sejmu z 24. miejsca listy Koalicji Obywatelskiej w Szczecinie. Polityk był pytany m.in. o "sześciopak Schetyny”, którego nie znali politycy Platformy – Tomasz Zimoch, Paweł Poncyljusz, a nawet sam lider tej partii Grzegorz Schetyna. – Znam, niekoniecznie chcę wymieniać. Możemy porozmawiać o tym, co jest najważniejsze w naszym programie – mówił.

W dalszej części rozmowy Misiło odnosił się do kwestii przyjmowania imigrantów do Polski i aborcji. – Aborcja jest dla Kościoła grzechem, ale mam w tym temacie inne zdanie – zadeklarował polityk KO, który powołał się przy tym na papieża, który – jak stwierdził – "mówi, że w określonych okolicznościach, należy wybaczyć także kobietom usuwającym ciążę”. – Ja jako katolik dopuszczam możliwość aborcji, to jest dla mnie oczywiste. To dla mnie bardzo trudne, dzisiaj bliżej mi do agnostyków niż do katolików – dodał.

Misiło został zapytany także, czy powinno się przyjmować imigrantów. – Jestem zwolennikiem przyjmowania migrantów – zadeklarował.