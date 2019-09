Brudziński: To będzie program kontynuacji

– Naszym hasztagiem jest #Jedziemydalej. Dzisiaj zaprezentujemy element kontynuacji naszego programu – zapowiedział Brudziński w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem. Polityk dodał, że fundamentem polityki PiS jest "rozpoczęcie budowy społeczeństwa dobrobytu".

Szef sztabu PiS podkreślił, że wybory nie są rozstrzygnięte i należy "grać do końca". – Nic nie jest rozstrzygnięte, dlatego pokora i ciężka praca, bo jak ktoś zaczyna gwiazdorzyć, to może skończyć tak, jak skończyła nasza reprezentacja – wskazał europoseł PiS.

W dyskusji pojawił się temat programu Mieszkanie plus. Mimo obietnic rządu, że w Polsce powstanie 100 tys. nowych mieszkań, do tej pory wybudowano ich 38 tys.

– Sporo brakuje, ale sprawy idą do przodu. Determinacja po stronie rządu jest. Były spory między autorami tej koncepcji, były różne wizje jeżeli chodzi o ludzi, którzy mieli ten program realizować. Nawet z pozycji byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji widzę, jak trudno wyegzekwować czasami to, co wydaje się oczywiste - chociażby uzyskiwanie gruntów pod te inwestycje. Ale sprawy idą do przodu – tłumaczył Brudziński.

Były szef MSWiA odniósł się też do medialnych doniesień o tym, jakoby CBA używało programu Pegasus do inwigilacji Polaków. Chodzi o niewykrywalny w smartfonach system, którego aktywność nad Wisłą mieli rzekomo zauważyć kanadyjscy eksperci. O sprawie informowało TVN24.

– Żadna ze służb, które podlegały MSWiA nie prowadziła żadnych działań niezgodnym z obowiązującym w Polsce prawem, czy naruszającym swobody obywatelskie i mogę zapewnić, że Polacy w Polsce mogą czuć się bezpieczni. Na pewno nie są w sposób bezprawny inwigilowani – zapewnił Brudziński.