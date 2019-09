Lider PSL obiecuje: 50 tys. od państwa na zakup mieszkania

– To nasz nowy punkt programowy, bardzo ważny. Program "Własny Kąt" – mówił na konwencji programowej Koalicji Polskiej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef ludowców zaprezentował obietnice wyborcze dotyczące wsparcia dla rodzin, przedsiębiorców ale także zmian w służbie zdrowia.

– 6,8% PKB na służbę zdrowia. Nie jutro, tylko dziś. Natychmiast – zapowiedział Kosiniak-Kamysz. – Przesuńmy 2% ze składki rentowej na ochronę zdrowia. To kilkanaście miliardów złotych. Jeżeli zmniejszyła się o połowę ilość rencistów w Polsce, to fundusz rentowy, gdzie były dokonywane podwyżki składki rentowej dla pracowników i przedsiębiorców, kilka lat temu, nie wymaga już dzisiaj takiego zastrzyku pieniędzy. Można przesunąć 2%. To kilkanaście miliardów na ochronę zdrowia. (...) Wzywamy wszystkie partie polityczne, środowiska społeczne, zawodowe do podpisania paktu na rzecz zdrowia, wyjęcia zmian w służbie zdrowia poza nawias codziennej nawalanki politycznej. I wtedy tylko będzie normalnie – wyjaśniał dalej prezes PSL.Poruszając problem służby zdrowia polityk zarzucił też zaniedbania rządowi Prawa i Sprawiedliwości.

– Ci, którzy rządzą, uznali, że lepsze są programy, gdzie [dostajesz] pieniądze do ręki, niż inwestycja w człowieka i jego zdrowie. O to mam do nich pretensje, bo wybrali PR i marketing polityczny, a nie zdrowie, bezpieczeństwo i życie Polaków. Jak jest już trochę więcej pieniędzy, przesuwamy składkę rentową, to musi być gospodarz, który służbą zdrowia zarządza i to na poziomie regionalnym. Rządzą dyrektorzy NFZ-u. Nie ma kontroli społecznej nad tym. Samorządowcy, pacjenci, lekarze i pielęgniarki muszą mięć wpływ. Musi być promocja zawodów medycznych – ocenił lider ludowców.

Podczas konwencji padły też propozycje programowe dotyczące ułatwień dla przedsiębiorców.

– Wielkie solenne zobowiązanie. Zadbamy o polskich przedsiębiorców. Będą mogli dobrowolnie decydować czy są w stanie zapłacić ZUS, czy nie mają na to pieniędzy, ale dzięki temu utrzymają miejsca pracy i rozwiną własny biznes – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz.

