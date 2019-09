Kolejne obietnice PiS. Morawiecki: Musimy obudzić naród do wielkości

Premier podkreślił, że PiS przedstawia program naprawy państwa, bo jesteśmy w kluczowym momencie, czyli przed wyborami parlamentarnymi. – Mimo upływu 30 lat są głębokie struktury antyrozwojowe, które nie są łatwe do przezwyciężenia. Czym się charakteryzują? Słabość instytucji, niedoskonałość systemu podatkowego, podległość względem zagranicy – wyliczał. – Chcemy Polski nowoczesnej. Rozwój, który będzie oparty o wiele nowych projektów, ale jednocześnie o naszą kulturę, wiarę, tradycję. Od nich nie odstąpimy. Tylko na takim fundamencie możemy budować nowoczesną Polskę – mówił.

Szef rządu stwierdził też, że opozycja będzie się starać zepchnąć dyskusję na pole "złych emocji, oszczerstw, kreowania pseudoafer i manipulowania". – Dlatego musimy mobilizować ludzi. To może być tylko praca wykonana przez nas wszystkich. Oni mogą mieć za sobą siłę mediów, a my musimy mieć za sobą siłę narodu. To ważny, zwrotny punkt. Będą kreowali hałas. Tylko po to, by przykryć brak realnych, realistycznych propozycji – podkreślił.

Kolejne obietnice PiS

Mateusz Morawiecki przypomniał też, że podwyżka podatku VAT finansowała wpływy mafii vatowskich, a rząd Zjednoczonej Prawicy z pieniędzy mafii finansuje ogromne programy społeczne. Szef rządu mówił też o kolejnych zobowiązaniach. – Tworzymy fundusz modernizacji placówek służby zdrowia. Fundusz modernizacji szpitali. Na początek to dwa miliardy. Po drugie, fundusz stu obwodnic. Po trzecie, fundusz inwestycji w szkoły. Tu też dwa miliardy i uzupełniany w ramach potrzeb. Obok najwyższych podwyżek dla nauczycieli chcemy, by szkoła była jak najnowocześniejsza. By uczniowie w małych miejscowościach mieli takie same szanse. Doprowadzimy do tego poprzez ten fundusz. Kolejny punkt to program „Kolej +” i remonty dworców. Mamy w planach remonty kolejnych 150 dworców przez lata. W naszym programie mamy też szeroką ofertę dla wszystkich pracujących. Program poprawy losu pracowników będzie wsparty podnoszeniem wynagrodzeń. 1 stycznia 2020 roku płaca minimalna wzrośnie do 2600 złotych – wyliczał.

Szef rządu mówił też o propozycjach PiS dla przedsiębiorców. – Chcemy zaproponować kolejne zmiany. Skokowe podniesienie ryczałtu dla małych i średnich przedsiębiorstw z 250 tys. euro do miliona euro, a w przyszłości do dwóch milionów euro. Idziemy też w kierunku liczenia ZUS-u od dochodu i takiego, by mniejszy ZUS płacili ci, którzy dopiero zaczynają. O te dwie zmiany prosili mnie przedsiębiorcy – mówił premier.