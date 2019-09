Beata Szydło: Polska jest prekursorem ambitnej i nowoczesnej polityki społecznej

– Wczoraj wróciłam z Brukseli i dotarła do mnie niepokojąca wiadomość: zaginęła broszka. Wszyscy pytali, gdzie jest ta broszka? W niektórych mediach można było znaleźć na równi ważne informacje: poszukiwanie broszki i kongres programowy Koalicji Obywatelskiej – tą uwagą była premier Beata Szydło rozpoczęła swoje przemówienie na konwencji programowej w Lublinie. – To przykład tego, jak wygląda debata publiczna w Polsce i czym zajmują się opozycja, opiniotwórcze media, komentatorzy. Gdy media i opozycja szukają broszki, my tymczasem konsekwentnie realizujemy nasz program, dzięki któremu polskie rodziny czują się bezpiecznie – podkreśliła była premier.

Jak dodała była szefowa polskiego rządu, program PiS powstał w trakcie rozmów z Polakami. – Jeżdżąc po Polsce spotykaliśmy obywateli, którzy czuli się zapomnieni, wykluczeni. Przygotowaliśmy wtedy program, który jest dziś konsekwentnie realizowany. Może nie zawsze w takim tempie, jakiego byśmy chcieli, ale jest konsekwentnie realizowany To wszystko, co dziś prezentujemy, zostanie dotrzymane. Tacy jesteśmy, jesteśmy wiarygodni - to wszystko zostanie zrealizowane – oceniła Beata Szydło.

Była premier oceniła, że Polska staje się prekursorem "ambitnej i nowoczesnej polityki społecznej". – Te programy społeczne stały się motorem gospodarczym Polski. Wprowadziliśmy przełomowy program 500+. To wsparcie dla rodzin, a dziś cieszymy się, że każde polskie dziecko może na nim skorzystać. To także wyprawka, program "Mama plus". Dzieci mają możliwości korzystania z nowoczesnych obiektów sportowych i edukacyjnych. Te programy otworzyły Polskę na nowe możliwości – zaznaczyła Beata Szydło.

Eurodeputowana PiS zwróciła szczególną uwagę na sytuację seniorów. Jak zapewniła, rząd będzie realizował programy wspierające osoby najstarsze. – Program PiS dedykuje im wiele projektów. Powróciliśmy do poprzedniego wieku emerytalnego. Nasi poprzednicy bez jakichkolwiek konsultacji społecznych podwyższyli ten wiek do 67 lat. I zrobili to razem: Platforma Obywatelska i PSL, nie dajcie sobie wmówić, że było inaczej – przypomniała była premier. Jak dodała, za rządów partii Jarosława Kaczyńskiego nastąpił wzrost emerytur. – W 2015 roku gdy powstał nasz rząd, najniższa emerytura wynosiła 888 złotych. W tej chwili najniższa wynosi 1100 złotych. Planujemy kolejną podwyżkę minimalnej emerytury do 1200 złotych. Będzie także podwójna trzynastka w 2021 roku – obiecała Szydło.

W przemówieniu byłej premier pojawiła się też kwestia wsparcia dla osób niepełnosprawnych. – Te osoby były wykluczane ze swoich środowisk, miały problem z dotarciem do pracy, czy innych obiektów. Zamierzamy podwoić wprowadzony przez nas program "Dostępność +". W tym roku przyznaliśmy osobom niepełnosprawnym 500 złotych wsparcia. I będą też kolejne programy, kolejne formy wsparcia, dedykowane tej właśnie grupie – mówiła polityk.

Beata Szydło poświęciła również kilka słów kwestii demografii. – Przyszłością Polski są dziś najmłodsi. Musimy wspierać rodzinę, ale nie tylko dzięki takim programom jak 500+. Te programy wsparcia dla polskich rodzin będą dalej konsekwentnie realizowane w następnych latach. To kontynuacja tego, co rozpoczęliśmy w tej kadencji – zapewniła.

– To temat ważny dla nas wszystkich – stwierdziła była premier, odnosząc się do sytuacji w służbie zdrowia. – Polacy mają poczucie, że nie do końca jest tak, jakby tego sobie życzyli. My od początku 2015 roku konsekwentnie zwiększamy nakłady na służbę zdrowia. Uruchomimy system stypendialny dla młodych, którzy chcą studiować specjalizacje medyczne. Powstanie nowa specjalizacja Asystenta medycznego, który odciąży z nadmiaru pracy pielęgniarki. Skrócimy czas na oczekiwanie na lekarza poprzez dostępność do systemu informatycznego, w którym będzie można sprawdzić czas oczekiwania do lekarzy i gdzie jest najkrótsza kolejka – wyjaśniła.

Była szefowa polskiego rządu wskazała, że wzrost wynagrodzeń minimalnych będzie zrównywał je z poziomem płac w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. – To plan ambitny, ale możliwy – podkreśliła Szydło. Dalej poruszyła też temat rolnictwa i wsi.

– Wykorzystamy wszelkie środki, by wyrównać dopłaty dla polskich rolników. Będziemy wspierać zielone rolnictwo - czyli takie oparte na gospodarstwach rodzinnych. Wyrównywanie szans dla wsi i jej mieszkańców - czyli rozwój połączeń komunikacyjnych i nowe szkoły, punkty policji, urzędy, poczty. To wszystko musi być i będzie na polskiej wsi – zapewniała poprzedniczka Mateusza Morawieckiego.

– Jesteśmy tu dziś po to, by nie tylko przedstawić nasz program, ale powtórzyć też to, co mówiliśmy w 2015 roku - dotrzymamy słowa. Nie wolno nam zmarnować tego czasu dobrego dla Polski – podsumowała Beata Szydło.