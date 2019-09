Zandberg oburzony wystąpieniem Kaczyńskiego. "Po prostu chamstwo"

– Chrześcijaństwo jest częścią naszej tożsamości narodowej. Dlatego Kościół jest dla Polaków ważny, jest ważny dla polskich patriotów. Niezależnie, czy jest wierzący, czy jest agnostykiem, czy niewierzący. Odrzucamy nihilizm, który niczego nie buduje, a jedynie niszczy – mówił Jarosław Kaczyński podczas dzisiejszej konwencji w Lublinie.

Te słowa wyraźnie uraziły Adriana Zandberga, który musiał odpowiedzieć na wystąpienie Kaczyńskiego za pomocą wpisu na Twitterze.

"Nihilizmu, prezesie Kaczyński, niech Pan szuka we własnej partii. Jest tam go całkiem sporo. Mówiąc, że poza Kościołem katolickim jest tylko nihilizm, obraził Pan dziś miliony Polaków, którzy nie są katolikami.Pana słowa to po prostu chamstwo" – stwierdził lider Razem.