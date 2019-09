Nietypowy apel Jakiego po konwencji PiS. "Błaga o koniec"

"W czasie przemówienia PJK i kolejnych ciosów w 'opozycje' @SchetynadlaPO błaga o koniec. A PiS dalej: kolej+, obwodnice+, ZUS od dochodów, modernizacja szpitali. Apel o humanitarne podejście do konkurentów" – napisał Jaki na Twitterze po sobotniej konwencji PiS.

Prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział m.in., że na koniec 2020 r. minimalna pensja wzrośnie do 3 tys. zł, a w 2023 r. – do 4 tys. zł. Dodał, że w 2021 r. ogromna część emerytów otrzyma dwie "trzynastki", a rolnicy – dopłaty do hektara "na prawdziwie europejskim poziomie".

Z kolei Mateusz Morawiecki mówił o funduszu modernizacji szpitali, liczeniu ZUS-u od dochodów przedsiębiorców oraz skokowym podniesieniu ryczałtu dla małych i średnich przedsiębiorstw z 250 tys. euro do 1 mln euro, a w przyszłości do 2 mln euro.

W czasie przemówienia Kaczyńskiego lider PO Grzegorz Schetyna napisał na Twitterze: "Jarek kończ...".

Jarosław Kaczyński zapowiedział, że PiS ma dobry program dla Polski, a jego poszczególne elementy będą prezentowane na kolejnych konwencjach tematycznych. Do wyborów, które odbędą się 13 października, zostało nieco ponad miesiąc.